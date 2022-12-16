Адвокат рассказал о штрафах за нарушение правил запуска салюта в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Адвокат Александр Князев рассказал о штрафах за нарушение правил запуска петард и фейерверков в России, сообщает "Газета.ру".

Князев сообщил, что пиротехнические изделия делятся на две группы. Первая группа изделий – это те, которые требуют специальных знаний и навыков при обращении с ними, также техоснащения и соответствующей аттестации исполнителей. Ко второй группе относятся фейерверки и петарды бытового назначения, которые можно свободно продавать гражданам.

Согласно правилам противопожарного режима, использование пиротехники, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, запрещено на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений).

"Соответственно, запуск петард и фейерверков из окна будет нарушением действующих правил, которые могут повлечь за собой ответственность по статье 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей", – сказал эксперт.

Наказание может быть более суровым, добавил Князев. Он отметил, если отдыхающие устроят петардами пожар, повредят чужое имущество, нанесут легкий или средней тяжести вред здоровью человека, тогда размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Князев подчеркнул, что свечи и бенгальские огни можно использовать для украшения праздничного стола, если в паспорте изделия указан первый класс опасности.

Адвокат напомнил, что с 1 марта 2023 года вводится запрет на использование хлопушек и бенгальских огней.

Ранее сообщалось, что специалисты рекомендовали россиянам приобрести небольшие фейерверки уже сейчас. Они отметили, что спрос на большую пиротехническую продукцию будет снижен в 2022 году. Кроме этого, член Российской пиротехнической ассоциации Анатолий Воробьев отметил, что фейерверки подорожали за минувший год на 15–20%.

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