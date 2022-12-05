Россиян предупредили о росте цен на пиротехнику на 15–20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России зафиксировали рост цен на продукцию из сферы пиротехники на 15–20%. Причина заключается в антироссийских санкциях, сообщает News.ru со ссылкой на члена Российской пиротехнической ассоциации Анатолия Воробьева.

До этого, напомнил он, фейерверки попадали в Россию из Китая через европейские порты. Но теперь российские суда перестали пускать на эти территории, что привело к вынужденной перестройке логистики.

"Сейчас поставки идут уже автомобильным транспортом через Дальний Восток. С одной стороны, цена транспортировки выросла, с другой – курс юаня по сравнению с прошлыми годами упал. В итоге мы видим не критический рост цен", – отметил Воробьев.

В 2021 году подорожание пиротехники было обусловлено закрытием части китайских предприятий из-за COVID-19 и ужесточения экологических стандартов в КНР, утверждает эксперт. Из-за этого также поднялись цены и на сырье.

По словам Воробьева, в прошлом году средний чек жителя России на покупку пиротехники составлял порядка 5–6 тысяч рублей. Глава сети магазинов пиротехники "КоробкаФейерверков.РФ" Дмитрий Метелкин заявил, что сейчас ожидается чек в 2–3 тысячи рублей.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская поделилась, что на сегодняшний день при покупке подарков к Новому году россияне могут потратить на 20% больше, чем годом ранее.

Так, килограмм мягких шоколадных конфет вырос в цене на 23,6%, глазированных – на 27%.

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