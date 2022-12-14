Ветеринар рассказала, как снизить стресс животного во время новогоднего салюта

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Перед новогодними праздниками нужно подготовить в квартире безопасные места для животных, где они смогут переждать запуск салютов. Так им легче будет справиться со стрессом от громких звуков, рассказала Москве 24 ветеринарный врач, поведенческий терапевт Ксения Михайлова.

"И собаки, и кошки плохо переносят внезапные громкие звуки. Так как животные не понимают, что это, они часто пугаются. Причем настолько сильно, что пытаются спрятаться в какой-то безопасный угол и подождать, когда все пройдет", – рассказала Михайлова.

По словам ветеринара, животное может сильно испугаться звука салюта, но потом вернуться в нормальное состояние. Но бывает, что после подобного потрясения у него начинают развиваться фобии.





Ксения Михайлова ветеринарный врач, поведенческий терапевт Например, если собака услышала звук фейерверка за окном, после этого она может перестать выходить из дома. Начинает отказываться справлять естественную нужду на улице, до дрожи, панической атаки.

"Это состояние очень тяжело лечится и бывает, что прогрессирует: собаки тогда начинают реагировать на разные громкие звуки", – добавила Михайлова.

Кошки также могут начать бояться резких звуков после салютов. И чтобы минимизировать негативные последствия, владельцы животных должны подготовиться к периоду новогодних салютов и фейерверков, обратила внимание ветеринарный врач.

"Сделайте дома безопасные углы. Если собака во время испуга бежит в ванную, под кровать или стол, значит, для нее он там. Обеспечьте беспрепятственный проход в такие места. Во время салюта важно находиться рядом с собакой, почесывать, если она хочет контактировать, предлагать ей кусочки еды", – порекомендовала Михайлова.

При этом гладить собаку нужно медленно, это успокоит животное. В то время как быстрые хаотичные движения заставят питомца нервничать еще больше, отметила ветврач.





Ксения Михайлова ветеринарный врач, поведенческий терапевт С кошками сложнее, их лучше не трогать в такие моменты. Лучше создать темный угол, приготовить силиконовый коврик и оставить там паштет. Это замедляет прием пищи и успокаивает животное.

По словам Михайловой, в саму новогоднюю ночь необходимо закрыть все окна, в том числе занавесками, чтобы не было отблесков. Включить телевизор погромче, чтобы снизить шум с улицы.

Если хозяин знает, что питомец сильно стрессует из-за звука салюта, то можно заранее обратиться ветеринару, который порекомендует успокоительные препараты для животных. Их можно начинать принимать за две недели до Нового года, заключила ветврач.

Ранее ветеринарный врач Алексей Князьков рассказал, почему нельзя часто менять бренд корма для домашнего питомца. По словам ветеринара, это может навредить здоровью животного и привести к коликам, аллергии и гастриту.



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