Спасатели локализовали пожар на заводе в Сергиевом Посаде

Пожар произошел в Сергиевом Посаде. Там загорелся один из цехов завода по производству ДСП. Сначала площадь возгорания составила порядка 800 метров, потом стала увеличиться.

Как рассказал очевидец, пожар начался примерно в 08:00, а на его тушение привлекли шесть пожарных расчетов. В данный момент возгорание локализовано, предварительной причиной произошедшего назвали короткое замыкание. Обошлось без пострадавших.

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