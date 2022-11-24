Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

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ФГУП "НАМИ" купило все активы РФ японского концерна Nissan, в том числе предприятие в Санкт-Петербурге. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус) перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что организация также приобрела центр продаж и маркетинга в столице. По словам представителей ФГУП "НАМИ", решение поможет оставить на предприятии главные компетенции и рабочие места.

Уточнялось, что за организацией осталось право привлекать другие компании в роли партнеров, а также создавать совместные заводы. Помимо этого, "АвтоВАЗ" будет проводить послепродажное обслуживание автомобилей Nissan.

Еще в октябре Минпромторг информировал, что все российские активы Nissan, в том числе завод, перейдут в государственную собственность.

В середине марта японский концерн приостановил производство автомобилей на заводе в Петербурге. В последствии в мае сообщалось, что Nissan не планирует возобновлять производство машин в России до марта 2023 года.

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