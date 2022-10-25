14:27Транспорт
Kia может перейти на российском рынке только к послепродажному обслуживанию
Фото: ТАСС/DPA/Silas Stein
Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia из-за проблем с поставками в Россию может перейти только к обслуживанию клиентов, которые ранее уже купили машину данной марки. Информацией об этом поделился вице-президент компании Чу У Чжон.
"Вследствие событий на Украине на российском рынке в следующем году может возрасти волатильность, рынок может временно закрыться. Есть вероятность, что мы перейдем только к (послепродажному) обслуживанию из-за того, что не можем проводить поставки", – цитирует его Dailyan.
Уточняется, что чистая прибыль компании за третий квартал составила порядка 320 миллионов долларов. Это на 59,6% меньше в сравнении с 2021 годом. Статистику предоставили в агентстве Yonhap.
Кроме того, по информации Ассоциации европейского бизнеса, Kia размещается на одном из главных мест на рынке РФ, уступая только "АвтоВАЗу".
Ранее сообщалось, что российские активы концерна Nissan передадут в государственную собственность ФГУП "НАМИ", являющегося подведомственным Минпромторгу РФ. Решение предполагает обратный выкуп "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" собственной доли в течение последующих 6 лет.
Nissan продала бизнес в Москве и Санкт-Петербурге Минпромторгу
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!