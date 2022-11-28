Прокурор запросил для пермского стрелка пожизненный срок лишения свободы

Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг

Прокурор запросил для Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе в 2021 году, пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом государственный обвинитель предложил в качестве смягчающих обстоятельств рассматривать признание вины, состояние здоровья подсудимого и полученные при задержании ранения, из-за которых ему ампутировали часть ноги.

Прокурор добавил, что Бекмансуров представляет "исключительную опасность" для общества.

Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете утром 20 сентября 2021 года. В результате происшествия погибли шесть человек, пострадали свыше 40.

В конце октября 2022 года стрелок признал вину и раскаялся в содеянном. При этом он отказался давать показания. Мужчина также рассказал, что в момент происшествия находился под действием успокоительного. Бекмансуров пояснил, что принимал жевательный табак и более сильные вещества, включая экстази.

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