11:04Происшествия
Прокурор запросил для пермского стрелка пожизненный срок лишения свободы
Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
Прокурор запросил для Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе в 2021 году, пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом государственный обвинитель предложил в качестве смягчающих обстоятельств рассматривать признание вины, состояние здоровья подсудимого и полученные при задержании ранения, из-за которых ему ампутировали часть ноги.
Прокурор добавил, что Бекмансуров представляет "исключительную опасность" для общества.
Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете утром 20 сентября 2021 года. В результате происшествия погибли шесть человек, пострадали свыше 40.
В конце октября 2022 года стрелок признал вину и раскаялся в содеянном. При этом он отказался давать показания. Мужчина также рассказал, что в момент происшествия находился под действием успокоительного. Бекмансуров пояснил, что принимал жевательный табак и более сильные вещества, включая экстази.
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