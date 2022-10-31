Пермский стрелок рассказал, что во время нападения был под действием успокоительного

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в пермском вузе, на заседании суда рассказал, что во время нападения находился под действием успокоительного. Об этом сообщает Ura.ru.

"Утром 20 сентября, перед тем как поехать в университет, я принял около пяти таблеток, которые купил в интернет-магазине. От этих таблеток происходит эффект успокоения и расслабления, действуют они примерно 40 минут или час", – рассказал обвиняемый.

Он также добавил, что употреблял жевательный табак и более сильные вещества, в том числе экстази. Наркотики молодой человек покупал за счет собственных сбережений. По его словам, без них он погружался в депрессивное состояние.

20 сентября 2021 года Бекмансуров вошел на территорию Пермского государственного университета и открыл огонь по преподавателям и студентам. В результате погибли шесть человек, еще больше 40 пострадали.

На заседании суда, которое состоялось в понедельник, 31 октября 2022 года, обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Нападение на вуз он объяснил немотивированной агрессией, которая появилась у него в 14 лет.



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