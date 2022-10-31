Открывший стрельбу в пермском вузе назвал причину своего нападения

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Причиной нападения Тимура Бекмансурова на студентов Пермского университета является немотивированная агрессия, которая появилась у него в 14 лет. Об этом заявил обвиняемый в ответ на вопросы прокурора в зале суда, передает Ura.ru.

По его словам, в подростковом возрасте у него появились звон в ушах и шум в голове. Якобы тогда же у него стала возникать агрессия по отношению к людям и мысли о суициде.

Бекмансуров добавил, что ему казалось, будто за ним следят. Кроме того, стрелок рассказал, что с 14 лет он стал использовать специальные программы для сокрытия следов своего нахождения в интернете.

Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года. Он вошел на территорию вуза и начал стрелять по студентам и преподавателям. В результате шесть человек погибли и более 40 пострадали.

Вину в совершенном преступлении Бекмансуров признал. Он также раскаялся в содеянном. При этом подсудимый отказался давать показания.



Устроивший стрельбу в университете в Перми признал вину

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