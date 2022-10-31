Обвиняемый в массовом убийстве в университете Перми признал вину в суде

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете в 2021 году, признал вину в суде, сообщает РИА Новости.

При этом подсудимый отказался давать показания.

"Вину признаю в полном объеме, раскаиваюсь в содеянном. На основании статьи 51 Конституции РФ я отказываюсь от дачи показаний, при необходимости готов ответить на вопросы", – сказал Бекмансуров.

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять в преподавателей и студентов. В результате шесть человек погибли, больше 40 пострадали.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что экспертизой стрелок признан вменяемым.



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