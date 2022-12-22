Суд назначил обязательные работы студенту за ложные показания о стрельбе в вузе в Перми

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Суд в Перми назначил обязательные работы бывшему студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Александру Калинину за дачу ложных показаний по уголовному делу о стрельбе в учреждении. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать Калинина виновным в совершении преступления и приговорить его к обязательным работам сроком 400 часов", – сказала судья.

Отмечается, что также Калинина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат.

Стрельба Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, больше 40 пострадали.

В конце октября 2022 года стрелок признал вину и раскаялся в содеянном. При этом он отказался давать показания. Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненное лишение свободы.

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