При стрельбе в пермском вузе из окон выпрыгнули около 40 студентов, заявил потерпевший

Фото: телеграм-канал "112"

Студент пермского университета Эльдар Каримов, где год назад первокурсник Тимур Бекмансуров убил шесть человек, рассказал, что около 30–40 человек выпрыгивали из окон учреждения во время стрельбы. Об этом он сообщил в Пермском краевом суде, передает РИА Новости.

По словам Каримова, во время происшествия он находился в аудитории университета, где также были еще порядка 70 человек. Он добавил, что после того, как люди начали выпрыгивать из окон, были слышны хлопки в их сторону.

"Меня не задело в тот момент, я лишь сломал ногу. Задело трех мужчин: один был ранен в голень, другой в ягодицу, третий в спину. Те, кто стояли под окном, спрятались в арке", – рассказал студент на допросе.

В 11:45, по словам Каримова, он услышал 8 выстрелов из другого ружья. Тогда студент подумал, что стрелка задержали.

Отмечается, что еще несколько студентов вуза рассказали судье, что в ходе прыжков получили разные травмы.

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, больше 40 пострадали.

Ранее сообщалось, что Тимур Бекмансуров, которого обвиняют в массовом убийстве в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), признал свою вину в суде. Кроме того, в ходе заседания Пермского краевого суда представитель прокуратуры сообщил, что Бекмансуров использовал патроны с картечью.