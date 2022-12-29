Ребенок погиб при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"

Ребенок погиб во время пожара в жилом доме на улице 800-летия Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК.

"Следователи <...> выясняют обстоятельства гибели мальчика в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного по улице 800-летия Москвы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вопрос контролируется прокуратурой.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, тело мальчика 2016 года рождения было обнаружено в квартире сразу после тушения возгорания.

В настоящее время на месте происшествия работает заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Наиль Латыпов.

Ранее в подмосковном Красногорске 15-летний подросток погиб после падения на него снега с крыши частного дома. Прибывшие на место происшествия медики не смогли его спасти. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.



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