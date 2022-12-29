18:06Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"
Ребенок погиб во время пожара в жилом доме на улице 800-летия Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК.
"Следователи <...> выясняют обстоятельства гибели мальчика в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного по улице 800-летия Москвы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вопрос контролируется прокуратурой.
Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, тело мальчика 2016 года рождения было обнаружено в квартире сразу после тушения возгорания.
В настоящее время на месте происшествия работает заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Наиль Латыпов.
Ранее в подмосковном Красногорске 15-летний подросток погиб после падения на него снега с крыши частного дома. Прибывшие на место происшествия медики не смогли его спасти. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
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