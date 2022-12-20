Не менее 16 человек пострадали при пожаре на сухогрузе у побережья Турции – СМИ

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На сухогрузе у побережья Турции в районе провинции Синоп произошел пожар. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает телеканал NTV.

По предварительным данным, погиб капитан судна. В настоящее время он числится пропавшим без вести. Еще 16 человек пострадали от задымления, трое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Уточняется, что пострадавших и экипаж доставили в порт Синоп с помощью рыбацких лодок. На месте работают пожарные, полиция и береговая охрана. По данным губернатора Синопа Эрола Караомероглу, всего на борту находились 17 человек.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на большом морозильном рыболовном траулере Sunfish в Охотском море. Возгорание началось с каюты, затем задымление постепенно распространилось на верхнюю палубу. Огонь был ликвидирован силами экипажа.

До этого в Санкт-Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер. К ликвидации пожара привлекали 14 единиц техники и 58 человек личного состава.

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