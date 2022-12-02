Спасенную с загоревшегося судна в Москве госпитализировали с ожогами и переохлаждением

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Женщину, спасенную с загоревшегося судна на Москве-реке в Братееве, доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщает Агентство "Москва".

Пострадавшую госпитализировали с ожогами и переохлаждением.

Судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской утром 2 декабря. Огонь полыхал в каюте на площади 20 квадратных метров. В 10:48 открытое горение было ликвидировано.

В результате пострадала женщина. Следователи начали проверку по факту пожара. Они уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы.

Проверку в связи с пожаром организовала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На место происшествия направился заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.

Видео: Москва 24

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