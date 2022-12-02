Судно загорелось на Москве-реке в районе Братеевского моста

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Судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской в районе Братеевского моста на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Возле храма преподобной Марии Египетской в Братеево загорелось пришвартованное судно", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в каюте на площади 15–20 квадратных метров.

Подробности произошедшего уточняются.

Позже в ГУ МЧС по Москве подтвердили возгорание пришвартованного судна. Площадь пожара составила 20 "квадратов".

Уточняется, что пожарные спасли с горящего судна 1 человека. В 10:48 открытое горение было ликвидировано.

Ранее сообщалось, что на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер. К ликвидации пожара привлекали 14 единиц техники и 58 человек личного состава.

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