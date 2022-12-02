10:46Происшествия
Судно загорелось на Москве-реке в районе Братеевского моста
"Возле храма преподобной Марии Египетской в Братеево загорелось пришвартованное судно", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в каюте на площади 15–20 квадратных метров.
Подробности произошедшего уточняются.
Позже в ГУ МЧС по Москве подтвердили возгорание пришвартованного судна. Площадь пожара составила 20 "квадратов".
Уточняется, что пожарные спасли с горящего судна 1 человека. В 10:48 открытое горение было ликвидировано.
Ранее сообщалось, что на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер. К ликвидации пожара привлекали 14 единиц техники и 58 человек личного состава.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!