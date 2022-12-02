Прокуратура начала проверку по факту пожара на судне на Москве-реке

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи с пожаром, который произошел на маломерном судне на Москве-реке в районе Братеево. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что на место происшествия направился заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.

"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства данного происшествия, соблюдение требований законодательства о безопасности плавания и норм пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Судно загорелось на Москве-реке возле храма преподобной Марии Египетской утром 2 декабря. Сообщалось, что огонь вспыхнул в каюте на площади 15–20 квадратных метров. Пожарные спасли с горящего судна 1 человека. В 10:48 открытое горение было ликвидировано.

До этого сообщалось, что на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер.



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