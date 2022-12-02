СК сообщил о проверке после пожара на судне в акватории Москвы-реки

Фото: телеграм-канал "МЧС_Москвы"

Следователи начали проверку после пожара, произошедшего на пришвартованном судне в акватории Москвы-реки, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло вблизи Братеевского каскадного парка в акватории реки. Огонь полыхал в каюте на площади 20 квадратных метров. В результате пострадал один человек. По предварительным данным, это женщина.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы.

Ранее проверку в связи с пожаром организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На место происшествия направился заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.

Судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской утром 2 декабря. В 10:48 открытое горение было ликвидировано.

Видео: Москва 24

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