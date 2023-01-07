Фото: телеграм-канал "Подъем"

Возгорание произошло после взрыва на газопроводе в ЛНР, сообщает пресс-служба ГУП "ЛУГАНСКГАЗ".

Взрыв произошел в городе Лутугино.

"Сейчас без газоснабжения временно остается порядка 11 000 абонентов Лутугинского района", – сообщили в компании.

Специалисты ГУП "ЛУГАНСКГАЗ" в настоящий момент находятся на месте происшествия и ведут работы по ликвидации возгорания. О сроках восстановления газопровода специалисты проинформируют позже.

Ранее сообщалось, что в Турции по меньшей мере семь человек погибли, четверо пострадали при взрыве газа в ресторане в городе Назилли на западе страны. В этот момент в заведении находилось более 20 человек.

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