ВС РФ продолжают соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские военные продолжают соблюдать режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции, несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны России.

В военном ведомстве отметили, что украинские военные за последние сутки нанесли 11 ударов по позициям Вооруженных сил РФ на краснолиманском направлении, а также 51 артиллерийский удар на авдеевском, марьинском и соледарском направлениях.

Также ВСУ выпустили более 60 снарядов по жилым районам Донецка и нанесли удар из РСЗО HIMARS по Макеевке.

С 12:00 6 января до 24:00 7 января по поручению Владимира Путина по всей линии боевого соприкосновения был объявлен режим прекращения огня.

С таким призывом к руководству РФ ранее обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России, заявив, что Москва будет использовать режим тишины для усиления своих позиций на линии фронта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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