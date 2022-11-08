Родственники погибших при пожаре в костромском клубе отказались от денег депутата

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Костромской области"

Родственники погибших в результате пожара в костромском клубе отказались от денег депутата областной думы Ихтияра Мирзоева. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Брат одного из погибших рассказал, как представительница депутата пришла в морг.

"Женщина стояла в коридоре перед кабинетом, где родственники погибших оформляли помощь от города и области. Она предлагала всем нам деньги. Я даже не поинтересовался, какая сумма, просто не стал с ней разговаривать", – сказал он.

По его словам, никто из тех, кто потерял близких при пожаре, не стал брать деньги у Мирзоева.

"В разговоре все между собой согласились, кто главный виновник трагедии", – добавил он.

Брат погибшего в пожаре также отметил, что власти города выделили 50 тысяч рублей на организацию похорон. Область же пообещала родственникам выплатить 100 тысяч рублей.

Мужчина призвал не снимать ответственность с военнослужащего, который выстрелил в клубе из ракетницы. Однако он подчеркнул, что никто бы не погиб, если бы соблюдались противопожарные меры.

"А вот арестованная директор "Полигона", на наш взгляд, подставная пешка. Мы будем добиваться суда над Мирзоевым", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что родные погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" получат единовременную компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Трагедия произошла в костромском клубе в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, девять пострадали.

По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе.

По факту происшествия возбудили три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности должностных лиц.

Собственником здания, в котором было расположено кафе, является депутат думы Костромской области, член политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Ихтияр Мирзоев.



Костромские власти выплатят по 100 тыс рублей родным погибших при пожаре в клубе

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