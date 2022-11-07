Костромские власти выплатят по 100 тыс рублей родным погибших при пожаре в клубе

Фото: 44.mchs.gov.ru

Родные погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" получат единовременную компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 000 рублей на каждого погибшего", – написал Ситников в телеграм-канале.

Трагедия произошла в костромском клубе в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, девять пострадали.

По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе.

По факту происшествия возбудили три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности должностных лиц.

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