Главу Шерегеша госпитализировали с ожогами после прорыва трубы в администрации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава поселка Шерегеш в Кемеровской области Вадим Швайгерт попал в больницу с ожогами после прорыва трубы отопления в здании местной администрации. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района сообщает РИА Новости.

Уточняется, что авария произошла на прошлой неделе в ночь со среды на четверг. Прорыв трубы случился в кабинете МФЦ, который находится в помещении местной администрации.

"На место происшествия был вызван глава Шерегешского городского поселения, сотрудник МФЦ и аварийная бригада управляющей компании. При открытии двери в помещении глава поселка получил ожоги", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Омске 12-летняя школьница попала в реанимацию с обширными ожогами первой степени после падения в яму с горячей водой, возникшей из-за аварии на теплотрассе. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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