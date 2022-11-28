07:16Происшествия
Главу Шерегеша госпитализировали с ожогами после прорыва трубы в администрации
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава поселка Шерегеш в Кемеровской области Вадим Швайгерт попал в больницу с ожогами после прорыва трубы отопления в здании местной администрации. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района сообщает РИА Новости.
Уточняется, что авария произошла на прошлой неделе в ночь со среды на четверг. Прорыв трубы случился в кабинете МФЦ, который находится в помещении местной администрации.
"На место происшествия был вызван глава Шерегешского городского поселения, сотрудник МФЦ и аварийная бригада управляющей компании. При открытии двери в помещении глава поселка получил ожоги", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Омске 12-летняя школьница попала в реанимацию с обширными ожогами первой степени после падения в яму с горячей водой, возникшей из-за аварии на теплотрассе. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
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