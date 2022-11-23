Школьница попала в реанимацию с ожогами после падения в яму с горячей водой в Омске

Фото: omsk.sledcom.ru

В Омске 12-летняя школьница попала в реанимацию с обширными ожогами первой степени после падения в яму с горячей водой, возникшей из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

ЧП произошло вечером во вторник, 22 ноября. По данным ведомства, в совершении преступления подозреваются неустановленные работники городского предприятия "Тепловая компания". Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"По версии следствия, <...> работники "Тепловой компании" своевременно не приняли мер к устранению последствий аварии и не оградили участок", – говорится в сообщении.

Проверку по факту падения школьницы в яму с горячей водой начала прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Омской области, инцидент произошел возле дома 25 на улице Карбышева. Выбраться из ямы подростку помогла ее подруга.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга был госпитализирован с ожогами после того, как его машина провалилась в яму с кипятком из-за прорыва трубы. ЧП произошло на улице Лени Голикова.

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