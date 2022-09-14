Женщина и ее пятилетний сын обварились кипятком в автобусе в Пермском крае

14:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Пермском крае женщина и пятилетний мальчик получили ожоги в автобусе из-за разрыва шланга системы отопления, прокуратура региона организовала проверку по данному факту. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В прокуратуре пояснили, что инцидент произошел в автобусе, выполнявшем рейс Кудымкар – Кува. По предварительным данным, в салоне лопнул патрубок системы отопления, из-за чего молодая женщина и ее сын получили ожоги различных частей тела.
Как отметили пользователи соцсетей, ребенок получил особенно сильные травмы, поскольку шланг с кипятком разорвался именно под его сиденьем.
"По итогам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг по перевозке пассажиров", – говорится в сообщении.
Ранее СК организовал проверку после госпитализации пятилетнего мальчика с ожогами разной степени тяжести в городском округе Чехов. По данным ведомства, отец ребенка разжигал костер, используя жидкость для разведения огня. В какой-то момент произошло резкое возгорание и пламя попало на ребенка.
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