Прокуратура начала проверку после гибели ребенка на велосипеде в ДТП под Каширой

11:49
Фото: depositphotos/Emevil
Прокуратура Московской области начала проверку после ДТП в городском округе Кашира, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает подмосковная прокуратура в телеграм-канале.
Инцидент произошел 11 сентября. Легковой автомобиль двигался в направлении поселка Ожерелье, при выполнении обгона совершил наезд на двух подростков, которые ехали на велосипедах.
"В результате ребенок 2011 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, несовершеннолетний 2008 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирован", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что на место аварии выезжала исполняющий обязанности Каширского городского прокурора Наталья Фомина. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения находится на контроле городской прокуратуры.
Накануне сообщалось, что двух детей на велосипедах сбил 19-летний водитель. Уточнялось, что подростки передвигались по проезжей части.
До этого в Москве другой 19-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Главмосстроя. В момент ДТП ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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