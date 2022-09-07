Водитель ВАЗ сбил мальчика на переходе и скрылся с места ДТП в Москве

В Москве на улице Главмосстроя водитель автомобиля ВАЗ сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенок пересекал дорогу через нерегулируемый пешеходный переход.

По информации телеграм-канала прокуратуры Москвы, водитель скрылся с места происшествия. Мальчика госпитализировали. Личность водителя установлена. Ему 19 лет, он является жителем Московской области. Прокуратура ЗАО расследует обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в результате аварии с пассажирским автобусом пострадали шесть человек. Один из пострадавших, мужчина 74 лет, получил закрытый перелом плеча и ранение голени.

Также в Алтайском крае на 378-м километре Чуйского тракта легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. В МВД рассказали, что в результате ДТП погибли находящиеся в Honda водитель-женщина и четверо детей. Водитель грузового транспорта получил травмы.