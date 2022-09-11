В Подмосковье водитель сбил двух детей на велосипедах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области 19-летний водитель сбил двух детей на велосипедах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

"Сегодня около 20:00 на 2-м километре автодороги Озера – Кашира – Ожерелье 19-летний водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ, при выезде на полосу встречного движения совершил наезд на двух несовершеннолетних 11 и 13 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дети ехали на велосипедах по проезжей части. В результате ДТП один из несовершеннолетних погиб, второму потребовалась госпитализация.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее в Москве другой 19-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Главмосстроя. В момент ДТП ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

