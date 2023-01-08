Движение на МКАД в районе развязки с Варшавским шоссе ограничено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На 32-километре Московской кольцевой автодороги произошла авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Водитель <...> автомобиля не справился с управлением и въехал в дорожные работы", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Заняты три полосы из четырех. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на Ивантеевской улице в Москве столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП было заблокировано движение общественного транспорта, образовался затор из трамваев и автобусов.

До этого на Дмитровском шоссе в районе микрорайона Северный столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших не поступала.

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