Три человека получили травмы после ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Три человека получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Сергиев Посаде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД РФ по области.

По информации ведомства, авария случилась на 107-м километре автодороги А-108 МБК. По предварительным данным, водитель автобуса "Лиаз" наехал на стоящий на обочине грузовик Scania.

"В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автобуса. С телесными повреждениями они были госпитализированы", – поделились в МВД.

На данный момент организованы мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что на пешеходном переходе в районе Бутырской улицы иномарка сбила человека на велосипеде. Уточнялось, что водитель Mercedes проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

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