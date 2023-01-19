Водитель такси сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Химках

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В столичном регионе полицейские разыскивают водителя такси, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия в подмосковных Химках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"В Химках водитель автомобиля такси марки Skoda сбил пешехода и уехал с места аварии. Состояние потерпевшего уточняется", – сказал он.

По данным источника, в целях розыска правонарушителя был введен план "Перехват".

Ранее автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на Севастопольском проспекте в Москве. На место ДТП прибыли оперативные службы, чтобы установить обстоятельства происшествия.

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