13:35Происшествия
Водитель такси сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Химках
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В столичном регионе полицейские разыскивают водителя такси, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия в подмосковных Химках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
"В Химках водитель автомобиля такси марки Skoda сбил пешехода и уехал с места аварии. Состояние потерпевшего уточняется", – сказал он.
По данным источника, в целях розыска правонарушителя был введен план "Перехват".
Ранее автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на Севастопольском проспекте в Москве. На место ДТП прибыли оперативные службы, чтобы установить обстоятельства происшествия.
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