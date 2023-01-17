Автомобиль сбил велосипедиста на Севастопольском проспекте

Фото: скриншот видео Дептранс Москвы

Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что авария произошла в районе дома 9 на Севастопольском проспекте. На место ДТП прибыли оперативные службы, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Автомобилистов призвали быть внимательнее, а также снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу.

В свою очередь, гражданам, которые перемещаются на самокатах и велосипедах, напомнили о необходимости спешиваться.

Ранее на пешеходном переходе в районе Бутырской улицы в Москве водитель иномарки сбил человека на велосипеде. Отмечалось, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия и привлечение виновника ДТП к ответственности.

В Дептрансе рассказали, что инцидент произошел в районе дома № 84. В момент аварии потерпевший пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу.

Машина сбила человека, пересекавшего переход на велосипеде на Севастопольском проспекте

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