Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло вечером 21 января. В результате пострадали десять пассажиров автобуса, четверо из них были госпитализированы в ЦРБ Славянского района.

"Водитель <...> Nissan на второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автобуса, двигающемуся по главной дороге", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 13 человек, включая шестерых детей, пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя. Мужчина упал в обморок, в результате чего наехал на дерево и бетонную стену.

До этого в Калуге произошла авария с участием восьми автомобилей и маршрутного такси. Пострадали девять человек, восьми из них не потребовалась госпитализация.

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