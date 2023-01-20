Автомобиль врезался в здание на Сретенском бульваре в центре Москвы

Фото: Москва 24

Автомобиль столкнулся со зданием на Сретенском бульваре в центре Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главное управление МВД России по столице.

"ДТП произошло в районе дома 6 на Сретенском бульваре. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие", – заявили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительных органах подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.

По данным департамента транспорта Москвы, инцидент произошел в районе Тургеневской площади, в районе дома 2. Машина столкнулась с фасадом здания, на месте работают оперативные службы.

Вечером 20 января стало известно о ДТП с участием двух пешеходов на Сосновой аллее в Зеленограде. Водитель иномарки Toyota совершила наезд на прохожих, которые пересекали проезжу часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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