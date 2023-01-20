Муж погибшей в ДТП с машиной Собчак назвал смешной сумму компенсации

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Сочи"

Супруг женщины, погибшей в ДТП с машиной телеведущей Ксении Собчак в Сочи, выразил недовольство в связи с незначительной суммой компенсации. Мужчина заявил, что ему выплатили "смешные" деньги. Об этом сообщает телеканал "360".

Он отметил, что изначально речь шла совсем о других суммах. Заявитель требовал пять миллионов рублей.

"Мне уже выплатили все, почти сразу. 300 тысяч рублей – смешная сумма. Сами понимаете, что это копейки, которые никаким образом ничего не компенсировали", – сказал он.

При этом муж погибшей сообщил, что не собирается обжаловать назначенную судом компенсацию.

"Не буду обжаловать решение, сроки вышли, долго не предоставляли приговор. Есть масса других насущных жизненных задач", – подчеркнул мужчина.

Также он заявил, что его не удовлетворяет ни наказание, ни моральный ущерб, ни ход следствия и заседания суда.

Накануне Адлерский районный суд Сочи взыскал 500 тысяч рублей с водителя автомобиля Mercedes, ставшего виновником смертельного ДТП. Суд постановил взыскать в пользу одного потерпевшего 300 тысяч, в пользу второго – 200 тысяч рублей.

Водителя телеведущей Ксении Собчак также приговорили к 2 годам колонии-поселения. Кроме того, он лишен на три года права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

Авария произошла 9 октября 2021 года. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате ДТП 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Ксения Собчак заявила, что пострадала в резонансном ДТП и обращалась в медучреждение

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