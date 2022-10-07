Водителя Собчак приговорили к 2 годам колонии-поселения за ДТП в Сочи

Фото: YouTube/ ЛенТВ24

Водителя телеведущей Ксении Собчак приговорили к 2 годам колонии-поселения за ДТП в Сочи. Дело рассматривал Адлерский районный суд, передает ТАСС.

Также, согласно решению суда, мужчина был лишен на три года права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что приговор на данный момент в законную силу не вступил.

Авария произошла 9 октября 2021 года. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Водитель Mercedes был отправлен под домашний арест. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходила по делу в качестве свидетеля.



Ксения Собчак заявила, что пострадала в резонансном ДТП и обращалась в медучреждение

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