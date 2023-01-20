Суд взыскал 500 тыс рублей в пользу потерпевших по делу о ДТП с машиной, где ехала Собчак

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Адлерский районный суд Сочи взыскал 500 тысяч рублей с водителя автомобиля Mercedes, ставшего виновником смертельного ДТП в октябре 2021 года, сообщает ТАСС.

Суд постановил взыскать в пользу одного потерпевшего 300 тысяч, в пользу второго – 200 тысяч рублей. Сумму компенсации определил суд во время вынесения приговора обвиняемому в октябре 2022 года.

Тогда Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения виновника аварии – водителя автомобиля Mercedes телеведущей Ксении Собчак. Мужчина был лишен на три года права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

Авария произошла 9 октября 2021 года. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Водитель Mercedes был отправлен под домашний арест. Против него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходила по делу в качестве свидетеля.



Ксения Собчак заявила, что пострадала в резонансном ДТП и обращалась в медучреждение

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