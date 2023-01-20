Водитель иномарки сбила двух пешеходов в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель иномарки совершила наезд на пешеходов на Сосновой аллее в Зеленограде, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

"В Зеленограде на Сосновой аллее женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – заявили в ведомстве.

Инцидент произошел в районе корпуса 704, сообщает Дептранс Москвы. Уточняется, что пострадавшим пешеходам потребовалась госпитализация. Они находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства инцидента. Расследование взято на контроль прокуратурой Зеленоградского административного округа.

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