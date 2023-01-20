В ДТП с пассажирским автобусом под Ростовом пострадали 13 человек

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Каменске-Шахтинском в Ростовской области пострадали 13 человек, включая шестерых детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Ростовской области.

"Тринадцать человек пострадали вместе с водителем, из них – шестеро детей. Троих несовершеннолетних госпитализировали, троих отправили на амбулаторное лечение", – говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя. Как уточнил мужчина сотрудникам Госавтоинспекции, почувствовав себя плохо, он упал в обморок, в результате чего наехал на дерево и бетонную стену.

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