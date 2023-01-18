18 января, 23:10Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На 2-м километре МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Уточняется, что движение в районе пересечения с шоссе Энтузиастов затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
"Движение перекрыто по левым и двум средним полосам в двух направлениях", – говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась в районе дома 32/2.
До этого на внутренней стороне 101-го километра МКАД легковая машина врезалась в грузовик и загорелась. Информация о пострадавших не поступала.
Массовое ДТП произошло на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов
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