Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На 2-м километре МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что движение в районе пересечения с шоссе Энтузиастов затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

"Движение перекрыто по левым и двум средним полосам в двух направлениях", – говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась в районе дома 32/2.

До этого на внутренней стороне 101-го километра МКАД легковая машина врезалась в грузовик и загорелась. Информация о пострадавших не поступала.



Массовое ДТП произошло на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов

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