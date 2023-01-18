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15:20

Происшествия

Движение на Ленинградском проспекте затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

Видео: Москва 24

ДТП с пятью автомобилями произошло в районе дома 32/2 на Ленинградском проспекте в Москве. Движение транспорта на участке затруднено. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Машины столкнулись в средних рядах в направлении области и правом в направлении центра.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее стало известно, что легковая машина врезалась в грузовик и загорелась на 101-м километре МКАД. Инцидент произошел во вторник, 17 января. Информации о пострадавших нет.

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