15:20Происшествия
Движение на Ленинградском проспекте затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями
телеграм-канале.
Машины столкнулись в средних рядах в направлении области и правом в направлении центра.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее стало известно, что легковая машина врезалась в грузовик и загорелась на 101-м километре МКАД. Инцидент произошел во вторник, 17 января. Информации о пострадавших нет.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!