В Калуге произошло ДТП с участием восьми автомобилей и маршрутки

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калужской области"

В центре Калуге произошла авария с участием восьми автомобилей и маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель маршрутки потерял сознание. В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов. Их работу контролирует городской прокурор.

Как сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, в результате ДТП пострадали девять человек, восьми из них не потребовалась госпитализация.

"На месте происшествия работали сразу пять бригад скорой помощи. Первая прибыла на место через 13 минут после вызова", – написал он в своем телеграм-канале.

По данным ТАСС, водитель маршрутки был госпитализирован с инсультом, сейчас он находится в коме.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Сергиев Посаде. Авария произошла на 107-м километре автодороги А-108 МБК.



Число пострадавших в массовой аварии в Калуге выросло до девяти

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