16 января, 23:46Происшествия
В Калуге произошло ДТП с участием восьми автомобилей и маршрутки
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калужской области"
В центре Калуге произошла авария с участием восьми автомобилей и маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель маршрутки потерял сознание. В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов. Их работу контролирует городской прокурор.
Как сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, в результате ДТП пострадали девять человек, восьми из них не потребовалась госпитализация.
"На месте происшествия работали сразу пять бригад скорой помощи. Первая прибыла на место через 13 минут после вызова", – написал он в своем телеграм-канале.
По данным ТАСС, водитель маршрутки был госпитализирован с инсультом, сейчас он находится в коме.
Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Сергиев Посаде. Авария произошла на 107-м километре автодороги А-108 МБК.
Число пострадавших в массовой аварии в Калуге выросло до девяти
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