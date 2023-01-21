ДТП с несколькими машинами произошло на внешней стороне 28 километра МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько машин столкнулись на внешней стороне 28 километра МКАД, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На внешней стороне 28 километра МКАД (развязка с М-4) произошла авария с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – передали в ведомстве.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии. О пострадавших пока неизвестно.

В Дептрансе попросили выбирать пути объезда, поскольку движение в районе ДТП затруднено.

Ранее 21 января три автомобиля столкнулись на 47-м километре внутренней стороны МКАД. Одна из машин в результате аварии перевернулась набок.

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