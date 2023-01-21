ДТП с участием трех машин произошло на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на 47-м километре внутренней стороны МКАД, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Из-за аварии движение осуществлялось только по четырем полосах из пяти. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда, однако сейчас движение уже восстановлено.

В ведомстве пояснили, что в результате столкновения трех машин одна из них опрокинулась на бок. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.

Накануне автомобиль столкнулся со зданием на Сретенском бульваре в центре Москвы. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате инцидента никто не пострадал. По данным департамента транспорта Москвы, инцидент произошел в районе Тургеневской площади, в районе дома 2.

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