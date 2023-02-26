Число попавших в ДТП на трассе М-11 машин выросло до 41

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По меньшей мере 41 машина столкнулась в массовой аварии на трассе М-11 в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"41 автомобиль стал участником массового ДТП на 502 км СПАД М-11 "Нева" (Маловишерский район)", – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, количество пострадавших увеличилось до 14 человек. Пятерым людям, четверо из которых дети, потребовалась госпитализация. У них диагностировано сотрясение мозга.

Отмечается, что в настоящее время на трассе образовался четырехкилометровый затор. Он состоит преимущественного из грузовых машин, поскольку им негде развернуться. Легковые же автомобили могут съехать с трассы в сторону Москвы или Санкт-Петербурга.

Массовое ДТП на трассе М-11 произошло утром 26 февраля. В нем погибла одна женщина. Как позже сообщали в "Автодоре", очистка дороги проводилась менее чем за час до аварии.



Прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту массового ДТП на трассе М-11

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