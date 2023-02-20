В аварии с маршрутным такси в Белоруссии погибли 11 человек

Фото: телеграм-канал "МВД Беларуси"

Грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с маршрутным такси в Белоруссии, в результате аварии погибли 11 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД республики.

"Сегодня около 15:00 на 9-м километре автодороги Р-69 (Смолевичи – Шацк) произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси. 11 человек, в том числе ребенок, погибли, 6 доставлены для оказания медицинской помощи в больницу", – говорится в сообщении.

Ранее в Московской прокуратуре рассказали, что "Газель" сбила 11-летнего мальчика на Краснодонской улице в Москве. За рулем транспортного средства находился мужчина 1981 года рождения.

Водитель наехал на несовершеннолетнего, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет. Ребенка госпитализировали.

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