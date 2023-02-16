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Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Ингушетии. О происшествии рассказали в главном управлении МЧС России по республике.

Сообщение об аварии на федеральной дороге "Кавказ" поступило в 07:38 по московскому времени. Спасатели, прибыв на место, увидели, что рейсовый автобус Краснодар – Махачкала опрокинулся.

Предварительно сообщается об одном погибшем и семи пострадавших. Последних доставили в больницу.

Специалисты намерены выяснить все детали и установить причину случившегося.

Ранее стало известно о ДТП с четырьмя автомобилями, которое произошло 3 февраля в районе села Чапланово Холмского городского округа Сахалинской области. Одним из участников аварии стал автобус, в котором находились десять детей.

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека, в том числе один ребенок.



Авария с участием трех автомобилей произошла в районе трассы А113

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