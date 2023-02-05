Четыре человека погибли в результате ДТП в Кемеровской области

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Полиция Кемеровской области сообщила о ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей. Главное управление МВД по региону рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и следователи.

"В результате ДТП смертельно травмированы водитель и три пассажира Volkswagen, двое из которых несовершеннолетние – трехлетняя девочка и двухмесячный мальчик", – сообщается в публикации.

Авария произошла вечером 5 февраля в Топкинском муниципальном округе на 239 километре автомобильной дороги Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo неожиданно увидел на проезжей части животное, выехал на встречное движение и столкнулся с грузовиком Hino Ranger.

Ранее стало известно о ДТП с четырьмя автомобилями, которое произошло в районе села Чапланово Холмского городского округа Сахалинской области. Одним из участников аварии стал автобус, в котором находились десять детей.

Сообщалось, что в аварии пострадали два человека, в том числе один ребенок.

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