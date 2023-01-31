Машина скорой помощи сбила пенсионерку в Ставропольском крае

Видео: телеграм-канал "Ставрополье с огоньком"

Скорая помощь в Ставропольском крае сбила пенсионерку. Водитель не сразу заметил ее позади машины, информирует телеграм-канал Госавтоинспекции по области.

На кадрах видно, как машина во дворе многоквартирного дома сдает назад. После же сбивает пенсионерку и уезжает. Женщина осталась лежать на дороге, после к ней подошел мужчина. Согласно данным ГИБДД, им оказался водитель скорой помощи.

69-летняя пенсионерка была доставлена в реанимацию с тяжелой травмой головы.

"За рулем "скорой" находился 58-летний местный житель, который в момент аварии был трезв, имеет стаж вождения 22 года, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался", – рассказали в ГИБДД.

По факту происшествия МВД организовало проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что "Газель" сбила троих пешеходов на Ленинградском шоссе на севере Москвы. В результате ДТП скончался один человек. После в полиции уточнили, что автомобиль с черными номерами принадлежит Минобороны.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!