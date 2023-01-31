31 января, 22:52Происшествия
Машина скорой помощи сбила пенсионерку в Ставропольском крае
На кадрах видно, как машина во дворе многоквартирного дома сдает назад. После же сбивает пенсионерку и уезжает. Женщина осталась лежать на дороге, после к ней подошел мужчина. Согласно данным ГИБДД, им оказался водитель скорой помощи.
69-летняя пенсионерка была доставлена в реанимацию с тяжелой травмой головы.
"За рулем "скорой" находился 58-летний местный житель, который в момент аварии был трезв, имеет стаж вождения 22 года, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался", – рассказали в ГИБДД.
По факту происшествия МВД организовало проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что "Газель" сбила троих пешеходов на Ленинградском шоссе на севере Москвы. В результате ДТП скончался один человек. После в полиции уточнили, что автомобиль с черными номерами принадлежит Минобороны.
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