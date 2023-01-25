Три человека пострадали в аварии с "Газелью" в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

"Газель" столкнулась с тремя автомобилями на Каширском шоссе в Подмосковье. В результате аварии травмы получили три человека, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по области.

"В 21:20 по московскому времени на 28-м километре Каширского шоссе водитель "Газели" совершил попутное столкновение с автомобилями Opel, Renault и Hyundai. В результате ДТП пострадали три человека", – говорится в сообщении.

На данный момент организованы мероприятия по установлению причины ДТП.

Ранее сообщалось, что "Газель" сбила троих пешеходов на Ленинградском шоссе на севере Москвы. В результате происшествия умер один человек. В правоохранительных органах уточнили, что автомобиль с черными номерами принадлежит Минобороны.

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